Авиация РФ вылетела из Крыма в Николаев

Противник будет работать на очень малых высотах.

В Николаеве объявлена воздушная тревога. Причиной стала российская авиация, которая вылетела в регион из территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной военной госадминистрации на своей странице в Facebook.

Читайте также: Генштаб ВСУ обновил потери россиян

Так, в сообщении говорится, что количество авиации, вылетевшей с территории Крыма в Николаев, пока что неизвестно. Но в это же время известно, что враг "будет работать на очень малых высотах".

"Все в укрытия!", — подчеркнули в госадминистрации.

Читайте также: В Луцке 1,5 дня тушили пожар на нефтебазе (видео)

Напомним, как сообщалось ранее, 29 марта утром российские войска нанесли удар по зданию Николаевской ОГА. Из-под завалов достали 17 человек.

Также оккупанты обстреляли жилой дом.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.