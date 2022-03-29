Десантники разгромили колонну оккупантов, двигавшуюся на Николаев

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Бойцы ВСУ сегодня, 29 марта, уничтожили колонну российской бронетехники, которая направлялась в сторону Николаева. Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, разгромили колонну российских оккупантов военнослужащие десантно-штурмовых войск. Где конкретно это произошло – не сообщается. Также не известно, сколько техники и личного состава потеряли российские войска.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА в Николаеве. До сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно, что в результате этого ракетного удара погибли 9 человек, а еще 22 – ранены.

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Количество погибших и пострадавших в Николаевской ОВА может быть больше, так как спасатели еще разбирают завалы.

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