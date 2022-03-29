В ОП рассказали, от чего будет зависеть новый раунд переговоров с Кремлем
Следующий раунд украинско-российских переговоров о выводе оккупационных российских войск из Украины состоится после доработок в подгруппах и положительной реакции Кремля на концепт мирного договора, предложенного Киевом. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщила "Украинская правда".
По его словам, сейчас в военной и юридической подгруппах стороны дорабатывают концепт мирного договора, предложенного Киевом. Если Россия в принципе с ним согласится, то тогда назначат дату нового раунда украинско-российских переговоров.
Подоляк подчеркнул, что российская сторона согласилась значительно сократить активность своих оккупационных войск в Киевской и Черниговской областях, чтобы не мешать мирным переговорам.
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Напомним, 29 марта в Турции прошел очередной раунд переговоров Украины с Россией по вопросу вывода оккупационных российских войск. Стороны зафиксировали некоторый прогресс в переговорах.
Ранее Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.
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