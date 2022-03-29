Зеленский и Путин могут встретиться при подписании мира

Пока Украина и РФ по-разному смотрят на возможность встречи президентов

Президенты Украины и России могут провести личную встречу уже непосредственно при подписании мирного договора. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, пишут российские СМИ.

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"Сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора", - рассказал Мединский.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа", член украинской переговорной делегации Давид Арахамия выразил убежденность, что наработанного материала уже достаточно для встречи президентов Украины и России.

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"Я считаю, что у нас уже достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и РФ и направить такое предложение России. Ждем от них ответа", — заявил он.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись очные переговоры между Россией и Украиной. Давид Арахамия отметил, что первая победа украинцев – это перенос переговоров из Беларуси в Турцию. Именно эту страну делегация видит как одного из гарантов безопасности для Украины.

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