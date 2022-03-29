Часть войск РФ отходят от Киева – CNN
Американская разведка считают это "серьезным стратегическим сдвигом".
Слова Мединского после переговоров в Стамбуле начали подтверждаться. РФ выводит часть своих войск от Киева. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в администрации США.
Читайте также: Переговоры Украины и РФ в Турции завершились: известны итогиИзвестно, что батальонные тактические группы уже покинули некоторые районы Киевщины. В разведке это окрестили "серьезным стратегическим сдвигом". Однако в США подозревают, что РФ может скрывать таким образом воздушные и артиллерийские бомбардировки Киева. Источники издания подозревают, что войска могут вновь развернуться.
Также в разведке отмечают, что это может быть более долгосрочный шаг, так как россияне столкнулись с неспособностью продвигаться на севере Украины.
Ранее мы писали, что Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов из страны. Их подозревают в тайном осуществлении разведывательной деятельности.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: