Часть войск РФ отходят от Киева – CNN

Американская разведка считают это "серьезным стратегическим сдвигом".

Слова Мединского после переговоров в Стамбуле начали подтверждаться. РФ выводит часть своих войск от Киева. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в администрации США.

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Известно, что батальонные тактические группы уже покинули некоторые районы Киевщины. В разведке это окрестили "серьезным стратегическим сдвигом". Однако в США подозревают, что РФ может скрывать таким образом воздушные и артиллерийские бомбардировки Киева. Источники издания подозревают, что войска могут вновь развернуться.

Также в разведке отмечают, что это может быть более долгосрочный шаг, так как россияне столкнулись с неспособностью продвигаться на севере Украины.

Ранее мы писали, что Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов из страны. Их подозревают в тайном осуществлении разведывательной деятельности.