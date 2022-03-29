МИД отреагировал на заявление Венгрии по войне в Украине

В Венгрии оппозиция критикует решение Будапешта не отправлять вооружение Украине.

Украинский МИД считает, что венгерские власти спекулируют на горе украинцев накануне выборов, заявляя, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине, так как это якобы втянет страну в войну. Об этом в Facebook написал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Мы решительно отвергаем попытки Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов накануне парламентских выборов", - написал Николенко.

Он подчеркнул, что Венгрия, отказываясь полностью поддержать Украину, на самом деле способствует дальнейшей агрессии России вглубь Европы.

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В Венгрии в апреле состоятся парламентские выборы. Оппозиция критикует решение Будапешта не отправлять вооружение Украине. Также подвергается критике решение венгерских властей не прекращать поставки российской нефти и газа.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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