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МИД отреагировал на заявление Венгрии по войне в Украине

В Венгрии оппозиция критикует решение Будапешта не отправлять вооружение Украине.
 |  Автор: Виталий Кулак
МИД отреагировал на заявление Венгрии по войне в Украине
Иллюстративное фото / facebook.com/UkraineMFA/

Украинский МИД считает, что венгерские власти спекулируют на горе украинцев накануне выборов, заявляя, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине, так как это якобы втянет страну в войну. Об этом в Facebook написал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Мы решительно отвергаем попытки Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов накануне парламентских выборов", - написал Николенко.

Он подчеркнул, что Венгрия, отказываясь полностью поддержать Украину, на самом деле способствует дальнейшей агрессии России вглубь Европы.

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В Венгрии в апреле состоятся парламентские выборы. Оппозиция критикует решение Будапешта не отправлять вооружение Украине. Также подвергается критике решение венгерских властей не прекращать поставки российской нефти и газа.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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