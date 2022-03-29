МИД отреагировал на заявление Венгрии по войне в Украине
Украинский МИД считает, что венгерские власти спекулируют на горе украинцев накануне выборов, заявляя, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине, так как это якобы втянет страну в войну. Об этом в Facebook написал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
"Мы решительно отвергаем попытки Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов накануне парламентских выборов", - написал Николенко.
Он подчеркнул, что Венгрия, отказываясь полностью поддержать Украину, на самом деле способствует дальнейшей агрессии России вглубь Европы.
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В Венгрии в апреле состоятся парламентские выборы. Оппозиция критикует решение Будапешта не отправлять вооружение Украине. Также подвергается критике решение венгерских властей не прекращать поставки российской нефти и газа.
Ранее Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.
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