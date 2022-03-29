Власти Венгрии устроили скандал с оппозицией из-за Украины

В преддверии выборов одним из главных спорных вопросов оказалась поддержка Украины

Власти Венгрии затеяли публичный скандал с оппозицией по вопросу поддержки Украины в условиях российской агрессии. Скандал вспыхнул в преддверии скорых парламентских выборов, пишет "Европейская правда".

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Так, на днях венгерские активисты провели в Будапеште акцию в поддержку украинцев. Акция стала прямой реакцией на призыв Владимира Зеленского к венграм вспомнить преступления нацистов, имеющие много общего с преступлениями российских войск.

Лидер оппозиции Петер Марки-Зай у себя в Твиттер разместил фото с этой акции и сопроводил их следующим комментарием, обращенном к президенту Украины:

"Народ Венгрии слышит ваши слова. Жду того дня, когда мы сможем встретиться на берегу Дуная и обменяться мнениями о будущем ЕС и мирном сосуществовании наших наций".

Этим сообщением возмутился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который счел, что украинские власти уже имеют некие договоренности с венгерской оппозицией.

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"Петер Марки-Зай обратился в Twitter к президенту Украины. Этим он дал понять, что они уже согласились. Договорились, что если правительством в Венгрии будут руководить левые, они немедленно проголосуют за санкции в отношении газа и нефти и немедленно начнут поставки оружия в Украину", - написал он.

Также Сийярто отметил, что прямая поддержка Украины грозит втягиванием Венгрии в войну с Россией.

Отметим, что парламентские выборы в Венгрии должны состояться 3 апреля. Оппозиция намерена сменить у власти действующее правительство, известное своей лояльностью в отношении России.

Напомним, 27 марта в Будапеште почтили память погибших в Мариуполе. Венгерские активисты намекнули на схожесть преступлений нацистов в Венгрии и российских оккупантов в Украине.

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