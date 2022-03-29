Войска РФ ударили по аэродрому в Хмельницкой области

В результате бомбардировки были уничтожены запасы горюче-смазочных материалов.

Николай Мельничук обратился к гражданам города после ракетного удара по аэродрому. / facebook.com/msmelnychuk

В день переговоров российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области, который расположен в Староконстантинове. Об этом сообщил мэр города Николай Мельничук в Фейсбуке.

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Мельничук отмечает, что Староконстантинов с первого дня посыпают ракетами, однако сегодняшний удар принес ощутимых потерь для города. Мэр города сообщил, что обошлось без человеческих жертв. Однако враг уничтожил все запасы горюче-смазочных материалов.

Николай Мельничук обратился ко всем, кто может помочь в покупке материалов.

"Заранее благодарен за помощь в решении крайне важного вопроса для безопасности всей нашей громады," - написал мэр города.

Ранее мы писали, что часть российской армии отошла от Киева. В разведке это окрестили "серьезным стратегическим сдвигом". Однако в США подозревают, что РФ может скрывать таким образом воздушные и артиллерийские бомбардировки Киева.