Войска РФ ударили по аэродрому в Хмельницкой области
В результате бомбардировки были уничтожены запасы горюче-смазочных материалов.
В день переговоров российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области, который расположен в Староконстантинове. Об этом сообщил мэр города Николай Мельничук в Фейсбуке.
Читайте также: РФ ежедневно применяет против Украины 40 ракет – ЗеленскийМельничук отмечает, что Староконстантинов с первого дня посыпают ракетами, однако сегодняшний удар принес ощутимых потерь для города. Мэр города сообщил, что обошлось без человеческих жертв. Однако враг уничтожил все запасы горюче-смазочных материалов.
Николай Мельничук обратился ко всем, кто может помочь в покупке материалов.
"Заранее благодарен за помощь в решении крайне важного вопроса для безопасности всей нашей громады," - написал мэр города.
Ранее мы писали, что часть российской армии отошла от Киева. В разведке это окрестили "серьезным стратегическим сдвигом". Однако в США подозревают, что РФ может скрывать таким образом воздушные и артиллерийские бомбардировки Киева.
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