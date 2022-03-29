РФ ежедневно применяет против Украины 40 ракет – Зеленский

Владимир Зеленский 29 марта обратился к правительству и парламенту Дании.

Российские войска, вторгшиеся в февраля в Украину, ежедневно используют около 40 ракет. Об этом в обращении к правительству и парламенту Дании рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, с 24 февраля и по состоянию на утро 29 марта 2022 года российские оккупанты уже применили в нашей стране более 1370 ракет. Многие из них попадают не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре и по жилым домам.

Зеленский подчеркнул, что из-за вторжения российских войск в Украину более 10 млн украинцев стали переселенцами. При этом около 4 млн человек, спасаясь от обстрелов российских войск, были вынуждены уехать за границу.

Читайте также: После переговоров в Турции в РФ заговорили о саммите Зеленский-Путин

Глава государства призвал Данию принять меры для того, чтобы остановить российских агрессоров и взять шефство над Николаевом.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.