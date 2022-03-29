В Мариуполе тяжело ранили кадыровца, вероятного организатора убийства Немцова

В результате штурма пустого сгоревшего дома оказался в больнице друг Рамзана Кадырова - Руслан Геремеев.

Кадыровцы выкладывали ролик, как штурмом "берут" пустой сгоревший дом в Мариуполе. В результате неудачной операции оказался тяжело приближенный к главе Чечни Рамзану Кадырову и вероятный организатор убийства российского политика Бориса Немцова - Руслан Геремеев. Об этом сообщает полк "Азов", который обороняет Мариуполь.

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Отметим, что Геремеева заметили среди чеченских военных в городе 27 марта. Кадыровец возглавляет один из батальонов.

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую перед тем оставили русские солдаты, и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спасая им жизни и здоровья. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики," - отмечают в сообщении "Азов".

Подозреваемый в убийстве Немцова был замечен и на одном из последних роликов утреннего намаза под Мариуполем. Также в Сети появилось постановочное видео, как "кадыровцы" устроили уличный бой с перестрелкой. Однако на самом деле они попросту обстреляли пустой дом, в котором не было украинских военных. Это подтверждает и отсутствие огня в ответ.

Ранее мы писали, что Кадыров заявил о ненужности переговоров России и Украины. По мнению главы Чечни, нужно "уничтожить бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать дальше.