Кадыров о переговорах: Надо уничтожить бандеровцев и принимать решение
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался о переговорах между Украиной и РФ. В своем телеграм-канале друг Путина заявил, что он против диалога между странами.
Читайте также: Кадыров решил отправить в Украину еще тысячу боевиковПо мнению Кадырова, нужно сперва уничтожить "бандеровцев и шайтанов", а потом думать, что делать дальше. Глава Чечни подтвердил, что оккупанты пришли не "спасать", а истребить всю украинскую нацию.
"Мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше," - заявил Кадыров.
Отметим, что утром 29 марта начались переговоры между Украиной и Россией. Делегации встретились в Стамбуле. Перед началом диалога выступил турецки президент Реджеп Таип Эрдоган и сообщил, что ждет "хороших новостей".
Ранее мы писали, что россСМИ заявляют о местоположении Кадырова в Мариуполе. Отметим, что на протяжении нескольких недель глава Чечни заявляет об "освобождении в скором времени" Мариуполя. Однако ВСУ и "Азов" противостоят армии оккупантов.