В Киевской области обезвредили коллаборанта

Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

В Киевской области полицейские задержали 26-летнего местного жителя, который призывал помогать российским оккупантам. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным досудебного следствия, в поселке Ставище 26-летний местный житель призывал общину к сотрудничеству с российскими оккупантами. Он выкрикивал пророссийские лозунги и призывы к нарушению суверенитета Украины. Кроме того, он угрожал взорвать местное отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111-1 УК (Государственная измена). Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе Киева правоохранители обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу в составе четырех человек.

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