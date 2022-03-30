Войска РФ нанесли три удара по Хмельницкой области – глава ОВА

Под прицелом врага оказались три промышленных предприятия.

Сегодня ночью, 30 марта, российские войска нанесли ракетные удары по 3 промышленным объектам в Хмельницкой области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, в результате обстрелов на промышленных объектах начались пожары. На данный момент спасатели ГСЧС локализовали пожары. Были ли жертвы и пострадавшие – уточняется.

Российские оккупанты вчера, 29 марта, тоже нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Под прицелом врага оказался военный объект в Староконстантинове.

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Нужно отметить, что российские оккупанты в последнее время начали активно обстреливать нефтебазы и склады ГСМ. Они пытаются лишить ВСУ топлива. Но без топлива могут остаться и аграрии, которым уже необходимо сеять.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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