На Изюмском направлении продолжаются бои – глава ОВА

Российские оккупанты по-прежнему пытаются захватить Изюм.

Российские войска, вторгшиеся в феврале в Украину, продолжают попытки наступления в районе Изюма (Харьковская область). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, на Изюмском направлении продолжаются активные боевые действия. За минувшие сутки, 29 марта, бойцы ВСУ на этом направлении сбили 1 истребитель и 1 беспилотник российских оккупантов.

В целом в Харьковской области ситуация остается сложной. 29 марта российские войска 39 раз обстреляли Харьков и населенные пункты Харьковщины из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры. Количество жертв и пострадавших уточняется.

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Ранее стало известно, что в Изюмском районе военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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