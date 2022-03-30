В Мариуполе РФ обстреляла здание с отметкой "Красного Креста"

Оккупанты целенаправленно решили уничтожить здание, в котором находятся гражданские, раненые и гуманитарная помощь.

Российские боевики в очередной раз показали себя как военные преступники, которым чужды любые правила и принципы ведения войны. В этот раз Россия целенаправленно обстреляла здание с отметкой "Красного Креста". Об этом сообщает в телеграм-канале полк "Азов", который защищает Мариуполь.

Стоит отметить, что рашисты знали по чем бьют авиацией и артиллерией. Крыша здания помечена красным крестом на белом полотне. В помещениях, которые отмечают таким крестом, могут находиться раненые, мирные жители и гуманитарная помощь.

"Единственными, кто так нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, которые помечены красными крестами," - отмечают в "Азове".

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Стоит отметить, что "Красный Крест" в последнее время демонстрирует свою лояльность к стране-оккупанту. Как отмечается в сообщении, они даже помогают в принудительной депортации украинцев на территорию российского Ростова.

Ранее мы писали, что Британия выступила с заявлением о готовности стать гарантом безопасности для Украины. Страна активно помогает украинцам в тяжелое время, они оказывают с первых дней военную и гуманитарную помощь. На нее было потрачено более 400 млн фунтов стерлингов.