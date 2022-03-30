Британия заявила, что готова стать гарантом безопасности Украины

Лондон уже помогает Киеву, сумма поддержки составляет более 400 млн фунтов стерлингов.

Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины. Постоянный представитель государства в ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий если Киев попросит. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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Так, у Вудворд поинтересовались, сможет ли Великобритания выступить гарантом безопасности Украины. Она ответила, что британские власти уже оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь. На нее было потрачено свыше 400 млн фунтов стерлингов.

Политик подчеркнула, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почти каждый день говорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В Лондоне хотят помочь закончить войну любым возможным способом, а также обеспечить вывод войск России из Украины.

"Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины просит нас об этом — да", — подчеркнула Вудворд.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОП заявили о готовности документов для встречи Зеленского и Путина.

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