Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших увеличилось
В результате ракетного обстрела российскими оккупантами здания Николаевской ОГА в Николаеве по состоянию на 08:00 среды, 30 марта, было известно про 12 погибших и 33 раненых. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Российские войска обстреляли здание Николаевкой ОГА 29 марта примерно в 08:45. Произошло значительное разрушение центральной секции с 9 по 1 этажи. Из-под завалов спасателям на данный момент удалось достать 18 пострадавших человек. Им оказывается медицинская помощь. Также достали тела 12 погибших людей. Всего известно про 33 раненых.
Продолжаются поисково-спасательные работы. В спасательной операции участвуют 38 бойцов ГСЧС. Используется 8 единиц специальной техники.
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Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.
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