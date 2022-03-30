Обстрел Николаевской ОГА: количество погибших увеличилось

Российские оккупанты утром 29 марта нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА.

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами здания Николаевской ОГА в Николаеве по состоянию на 08:00 среды, 30 марта, было известно про 12 погибших и 33 раненых. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Российские войска обстреляли здание Николаевкой ОГА 29 марта примерно в 08:45. Произошло значительное разрушение центральной секции с 9 по 1 этажи. Из-под завалов спасателям на данный момент удалось достать 18 пострадавших человек. Им оказывается медицинская помощь. Также достали тела 12 погибших людей. Всего известно про 33 раненых.

Продолжаются поисково-спасательные работы. В спасательной операции участвуют 38 бойцов ГСЧС. Используется 8 единиц специальной техники.

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Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA