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Под Киевом россияне уничтожили продуктовый склад

В результате вражеского обстрела произошло возгорание.
Под Киевом россияне уничтожили продуктовый склад
В результате обстрела сгорел продуктовый склад. / Призрак / Телеграм

Под Киевом из-за обстрела российских оккупантов был уничтожен продуктовый склад. Броварская прокуратура уже начала расследование по факту преступления россиян. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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29 марта в результате обстрела сгорел склад в Броварском районе. Пожар растянулся на 20 тысяч квадратных метров. Известно, что помимо продуктов на складе также находились бытовая химия и другие товары употребления.  

В тушении пожара задействованы 25 спасателей и 7 единиц техники.

Результат обстрела склада в Броварском районе. / Призрак / Телеграм
Результат обстрела склада в Броварском районе. / Призрак / Телеграм

Результат обстрела склада в Броварском районе. / Призрак / Телеграм
Результат обстрела склада в Броварском районе. / Призрак / Телеграм

Ранее мы писали, сколько живой силы потеряли оккупанты за 35 дней полномасштабной войны. Также на счету у украинских защитников много подбитой и уничтоженной российской техники: 605 танков, 1 723 единицы боевых бронированных систем, 305 артиллерийских систем, 131 самолет, 131 вертолет. 

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