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Потери РФ уже превышают 17 тыс человек — данные Генштаба ВСУ

Украинские военнослужащие эффективно уничтожают как врага, так и вражескую технику.
Потери РФ уже превышают 17 тыс человек — данные Генштаба ВСУ
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе ВСУ обновили потери российских войск по состоянию на среду, 30 марта. Подробности передает пресс-служба оборонного ведомства на своей странице в Facebook

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Так, с 24 февраля по 30 марта общие боевые потери россиян ориентировочно составляют:

  • в районе 17 300 человек личного состава
  • 605 танков
  • 1 723 единицы боевых бронированных систем
  • 305 артиллерийских систем 
  • 96 единиц реактивных систем залпового огня
  • 54 средства противовоздушной обороны
  • 131 самолет
  • 131 вертолет
  • 1 184 единицы автомобильной техники
  • 7 катеров/кораблей
  • 75 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 81 беспилотник
  • 21 единица спецтехники
  • 4 оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов

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В сообщении также говорится, что информация уточняется, так как подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Изюмском направлении продолжаются бои.

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