Потери РФ уже превышают 17 тыс человек — данные Генштаба ВСУ
Украинские военнослужащие эффективно уничтожают как врага, так и вражескую технику.
В Генштабе ВСУ обновили потери российских войск по состоянию на среду, 30 марта. Подробности передает пресс-служба оборонного ведомства на своей странице в Facebook.
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Так, с 24 февраля по 30 марта общие боевые потери россиян ориентировочно составляют:
- в районе 17 300 человек личного состава
- 605 танков
- 1 723 единицы боевых бронированных систем
- 305 артиллерийских систем
- 96 единиц реактивных систем залпового огня
- 54 средства противовоздушной обороны
- 131 самолет
- 131 вертолет
- 1 184 единицы автомобильной техники
- 7 катеров/кораблей
- 75 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 81 беспилотник
- 21 единица спецтехники
- 4 оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов
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В сообщении также говорится, что информация уточняется, так как подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее сообщалось, что на Изюмском направлении продолжаются бои.
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