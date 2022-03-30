Потери РФ уже превышают 17 тыс человек — данные Генштаба ВСУ

Украинские военнослужащие эффективно уничтожают как врага, так и вражескую технику.

В Генштабе ВСУ обновили потери российских войск по состоянию на среду, 30 марта. Подробности передает пресс-служба оборонного ведомства на своей странице в Facebook.

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Так, с 24 февраля по 30 марта общие боевые потери россиян ориентировочно составляют:

в районе 17 300 человек личного состава

605 танков

1 723 единицы боевых бронированных систем

305 артиллерийских систем

96 единиц реактивных систем залпового огня

54 средства противовоздушной обороны

131 самолет

131 вертолет

1 184 единицы автомобильной техники

7 катеров/кораблей

75 цистерн с горюче-смазочными материалами

81 беспилотник

21 единица спецтехники

4 оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов

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В сообщении также говорится, что информация уточняется, так как подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Изюмском направлении продолжаются бои.

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