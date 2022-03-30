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Активная фаза боевых действий продолжается и будет длиться минимум неделю - Арестович

Советник главы ОП прогнозирует вероятную продолжительность активных боев.
Активная фаза боевых действий продолжается и будет длиться минимум неделю - Арестович
Алексей Арестович спрогнозировал, сколько еще будет активная фаза боевых действий. / ОП

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился своим мнением по поводу активных боевых действий на фронте. О своих прогнозах политик сообщил в эфире единого телемарафона UAразом.

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По мнению Арестовича, активная фаза боевых действий продолжается и "будет длиться еще неделю, может, и больше". Также советник главы ОП отреагировал на вчерашние новости по поводу отвода войск РФ с Киевского и Черниговского направления. Под Киевом часть армии осталась, чтобы "удерживать украинские войска, не давать перебрасывать их на сложные направления". Однако из-под Чернигова рашисты войска не отводят.

Войска из-под Киева оккупанты перебрасывают на Донбасс и под Мариуполь с целью окружить украинскую армию.

В южной части Украины, в районе Херсона, враг становится в оборону, а ВСУ "ведут там аккуратные тактические действия".

Ранее мы писали, что в Мариуполе россияне обстреляли здание "Красного Креста". Рашисты ведут себя как гитлеровская Германия, атакуя здания, которые отмечены красным крестом на белом полотне. 

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