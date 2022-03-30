На Львовщине развернули третий полевой госпиталь
Во Львовской области развернули мобильный полевой госпиталь для лечения раненных военнослужащих и вынужденных переселенцев. Этот госпиталь нашей стране передали Нидерланды, сообщила пресс-служба Львовской ОВА.
Голландский мобильный госпиталь рассчитан на 50 пациентов. В нем есть операционная, реанимация, отделение интенсивной терапии, рентген-диагностика и клиническая лаборатория с банком крови. Кроме того, есть система фильтрации и очистки воздуха.
Госпиталь может работать в условиях полного отключения центрального электроснабжения. Сейчас набирают персонал.
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Таким образом, во Львовской области уже развернули три мобильных полевых госпиталя, которые Украине передали международные партнеры.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.
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