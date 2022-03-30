Верещук требует от ООН введения спецмиссии в зону ЧАЭС

Боеприпасы, которые россияне завезли на территорию Чернобыля, могут сдетонировать, что приведет к новой ядерной катастрофе.

Украинские власти потребовали от Совета безопасности ООН принять незамедлительные меры по обезоруживанию зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Российские оккупанты заняли станцию в первый день полномасштабной войны. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Верещук требует от ООН введения специальной миссии в зону ЧАЭС, чтобы предотвратить ядерную катастрофу."Мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введению туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы в результате действий российских оккупационных войск," - обратилась вице-премьер.

Также Ирина Верещук отметила, что россияне используют устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны, которые могут сдетонировать и повлиять на взрыв, который приведет к катастрофичному выбросу радиации.

"Вчера Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила возле Чернобыльской АЭС. Россия должна немедленно вывести войска с Чернобыльской зоны," - подчеркнула министр по вопросам реинтеграции.

Ранее мы писали, что под Киевом россияне уничтожили продуктовый склад. В результате авиаударов и обстрелов в Броварском районе сгорел склад, на котором хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары хозяйственной необходимости.