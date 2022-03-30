Обстрел Нежина: есть погибший, шестеро раненых

Об этом проинформировал мэр города Александр Кодола.

В результате обстрела в Черниговской области российскими оккупантами города Нежин погиб один человек, а еще честь человек ранены. Об этом в Facebook проинформировал мэр города Александр Кодола.

По его словам, среди раненых - один ребенок. В результате обстрела в Нежине полностью разрушены 3 дома, а еще 10 домов получили повреждения.

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Кодола также сообщил, что на данный момент из-за повреждения линий электропередач две улицы в Нежине остаются полностью без света.

Между тем, ранее стало известно, что российские оккупанты выводят часть своих войск из Черниговской области. Кроме того, некоторые войска оккупанты выводят и из Киевской области. В России утверждают, что это сделано для того, чтобы лучше продвигались украинско-российские переговоры по вопросу вывода из Украины оккупационных российских войск.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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