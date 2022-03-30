Постпред Украины в ООН обозначил сходство Путина со Сталиным

Сергей Кислица отметил, что российский президент пытается создать дефицит продовольствия, чтобы обернуть в свою "пользу".

Российский президент Владимир Путин руководствуется теми же правилами ведения войны с украинцами, как и в свое время Иосиф Сталин. В чем именно сходство двух диктаторов рассказал постоянный представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Укринформ.

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По словам постпреда, Путин специально приказывает бить по объектам сельскохозяйственной инфраструктуры, чтобы сорвать посевную компанию. Тогда будут ощутимые перебои с поставками продовольствия для других стран, ведь Украина является одним из крупнейших экспортеров.

"Путин — не первый диктатор, использующий продовольствие как оружие против украинского народа. Идеологический апостол Москвы Сталин убил миллионы украинцев 90 лет назад во время искусственно организованного Большого голода. Неудивительно, что Путин, который чтит Сталина как своего праотца, прибегает к той же практике," - подчеркнул Кислица.

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Также постоянный представитель в ООН от Украины обратился к Путину, с какой целью он обстреливает объекты, которые не имеют никакого отношения к фронту, ведь они заявляют, что "стреляют только по военным объектам".

"В эти выходные российские ракеты поразили топливные склады во Львове, Дубне, Луцке и Ровно — вдали от линии фронта. А во вторник российские войска обстреляли ракетами сельскохозяйственное предприятие в Днепре, которое также находится вдали от района боевых действий, уничтожив технику и оборудование. Возможно, представитель государства-агрессора мог бы объяснить, что привело к этому нападению — „демилитаризация“ или „денацификация“?", - спросил у российского диктатора Сергей Кислица.

Отметим, что еще одна "цель" российской армии в Украине - это мародерство украинских домов и магазинов. В перехваченном разговоре оккупанта с женой стало понятно, что российские жены не только не осуждают воровство своих мужей, но еще и смеют заказывать, что привезти из украденного домой.