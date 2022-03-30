Включают ли гарантии безопасности в себя военную составляющую – не известно.

ФРГ готова стать гарантом безопасности Украины в рамках ее будущего мирного договора с Россией. Такое предложение сделал канцлер Олаф Шольц президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Reuters.

Какие конкретно предложения о гарантиях безопасности сделал Шольц и включают ли они в себя военную составляющую - не известно.

Напомним, ранее Зеленский много раз заявлял, что нейтральный статус Украины должен быть зафиксирован в мирном договоре и гарантирован несколькими странами. Ожидается, что гарантами могут стать США, Великобритания, Турция и Израиль. Однако, этот вопрос пока еще до конца не ясен.

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В конце февраля состоялся первый раунд украинско-российских переговоров по вопросу вывода из Украины российских оккупационных войск. Предполагается, что по итогам переговоров стороны подпишут мирный договор.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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