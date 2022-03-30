Под Харьковом две машины наехали на мины, есть погибшие

Об этом рассказал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

В Харьковской области два автомобиля наехали на мины и взорвались, в результате чего 2 человека погибли, а 5 были ранены. Об этом в Facebook проинформировал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, эти трагические случаи произошли 29 марта в Чугуевском районе. В автомобилях, наехавших на мины, были семьи.

В результате два человека погибли, еще пятеро, включая шестимесячного ребенка – ранены.

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Ранее сообщалось, что в Изюмском районе Харьковской области военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области российские оккупанты минируют территорию противопехотными осколочными минами ПОМ-3 "Медальон". Они реагирует на амплитуду шагов.

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