Нацгвардия контрнаступает под Киевом: Появились фото с поля боя

Оккупантов уничтожают артиллерией

В Киевской области подразделения Нацгвардии уничтожили очередную группу российских оккупантов. Последствия боя показала пресс-служба МВД.

Читайте также: В Тростянце оккупанты перед уходом сожгли памятник архитектуры

"На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины успешно и молниеносно уничтожают оккупантов. От обороны Киева и Киевской области, бойцы Нацгвардии вместе с Вооруженными силами кое-где переходят к контрнаступлению, тем самым выполняют поставленные боевые задания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разгроме врага активное участие принимают артиллерийские подразделения Национальной гвардии. Артиллерия поражает противника с закрытых огневых позиций, нанося удары по районам сосредоточения вражеских войск.

Напомним, бригада ВСУ в бою уничтожила 14 единиц техники оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.