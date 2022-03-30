Нацгвардия контрнаступает под Киевом: Появились фото с поля боя
В Киевской области подразделения Нацгвардии уничтожили очередную группу российских оккупантов. Последствия боя показала пресс-служба МВД.
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"На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины успешно и молниеносно уничтожают оккупантов. От обороны Киева и Киевской области, бойцы Нацгвардии вместе с Вооруженными силами кое-где переходят к контрнаступлению, тем самым выполняют поставленные боевые задания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разгроме врага активное участие принимают артиллерийские подразделения Национальной гвардии. Артиллерия поражает противника с закрытых огневых позиций, нанося удары по районам сосредоточения вражеских войск.
Напомним, бригада ВСУ в бою уничтожила 14 единиц техники оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.
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