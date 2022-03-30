Бригада ВСУ в бою уничтожила 14 единиц техники оккупантов

Об этом сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.

Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского в одном бою уничтожили и подбили 14 единиц военной техники российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

В частности, уничтожены бронеавтомобиль "Тигр", гаубица 2С19 "Мста-С", грузовик ГАЗ-66, БМП и КамАЗ. Повреждены два КамАЗа, еще одна гаубица "Мста-С", три бронетранспортера и одна инженерная машина разграждения.

Всего же, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по утро 30 марта 2022 года украинские бойцы подбили и сожгли 605 танков и 1723 боевых бронированных машин оккупантов, уничтожили 305 артиллерийских систем и 96 реактивных систем залпового огня, а также сбили 131 самолет и 131 вертолет.

Читайте также: Азов показал последствия боя в Мариуполе

29 марта стало известно, что российские оккупанты выводят часть своих войск из Киевской и Черниговской областей. Не исключено, что они это делают для перегруппировки.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Последствия боя / facebook.com/UkrainianLandForces

Последствия боя / facebook.com/UkrainianLandForces

Последствия боя / facebook.com/UkrainianLandForces

Последствия боя / facebook.com/UkrainianLandForces