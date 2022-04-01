В Николаеве оценили ущерб, который нанесли городу оккупанты

Разрушения жилых кварталов Николаева оцениваются в свыше 62 миллиона гривен.

Власти Николаева оценили ущерб, который нанесли городу российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 1 апреля разрушения города оцениваются в десятки миллионов гривен. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич.

Общая сумма ущерба достигает 84 миллиона гривен.

"Мы продолжаем анализировать ущерб, нанесенный Николаеву российскими войсками. Сегодня цифра достигает 84 миллионов гривен. По состоянию на 12:00 имеем следующие данные: жилой сектор - более 62 млн грн, учебные заведения - более 12 млн грн, заведения физической культуры и спорта - 5,5 млн грн, заведения здравоохранения - 3,5 млн грн, заведения социальной сферы - около 1 млн грн," - рассказывает городской голова.

Сенкевич отметил, что после украинской победы все поврежденные здания будут отстроены.

Ранее мы писали, что россияне сами передают информацию передвижения ВС РФ Украине. В составе ВСУ даже воюет отдельное подразделение российских военных, которые против Путина.