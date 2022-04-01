В Украине ввели выплаты военным РФ за переданную ВСУ технику

Главное условие – военная техника должна быть в рабочем состоянии.

Народные депутаты Верховной Рады Украины сегодня, 1 апреля, приняли за основу и в целом законопроект №7229, предусматривающий выдачу денежных вознаграждений за добровольную передачу ВСУ военной техники в рабочем состоянии. Об этом сообщил пресс-центр ВР.

В частности, за передачу боевого самолета предусматривается вознаграждение в 1 млн долларов, боевого вертолета – 500 тыс. долларов, реактивной системы залпового огня – 25-35 тыс. долларов, танка или САУ – 100 тыс. долларов, БМП, БРДМ, БТР – 50 тыс. долларов, военного автомобиля - 10 тыс. долларов.

За корабль 1 или 2 ранга будут платить 1 млн долларов, за корабли 3 или 4 ранга – 500 тыс. долларов, за военное судное – 200 тыс. долларов, а за малогабаритное боевое судно (разведывательное) – 50 тыс. долларов.

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Российским военнослужащим, которые передадут рабочую технику, гарантируется тайна, получение новых документов, безопасность их нахождения в Украине, или выезд в другую страну.

Ранее стало известно, что в Киевской области оккупанты полностью ушли из Броварского района.

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