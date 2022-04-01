Харьковский университет Каразина "переедет" в другой город

Здание учебного заведения полностью разрушено из-за обстрелов оккупантов.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина "переедет" на более безопасную территорию. Здание учебного заведения еще в начале марта разрушили российские боевики. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на первого заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко.

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Замминистра образования отметил, что университет полностью разрушен.

"К большому сожалению, университет имени Каразина, который имеет многолетние традиции, полностью разрушен рашистскими захватчиками от авиаударов. Но университет Каразина будет перемещен под руководством Министерства образования и при содействии комитета... Ректор выполняет все наши рекомендации и переносит университет в более безопасное место," - рассказал Витренко.

Россияне обстреляли университет в начале марта. / Геращенко / Телеграм

Рекомендации о переезде учебных заведений поступили не только ректору харьковского университета. Государственный биотехнологический университет уже переехал в Закарпатскую область. Также поменяют локацию Черниговская политехника и Мариупольский государственный университет. Однако перевозятся исключительно те учреждения, которые выразили желание.

Россияне обстреляли университет в начале марта. / Геращенко / Телеграм

"Мы все делаем для того, чтобы не потерять ни одного университета, чтобы все университеты работали и могли организовать свой образовательный процесс, который будет в дистанционной форме, а если позволяет ситуация безопасности, то и в смешанной форме, то есть с очными встречами преподавателей и студентов," - отметил Андрей Витренко.

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