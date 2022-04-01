В Каховке россияне назначили своего "мэра"

Оккупанты также назначили "руководителей" полиции и Водоканала.

Российские оккупанты 1 апреля вошли в здание городского исполкома в Каховке. Россияне успели уже назначить своего "мэра" города, "главу" полиции и "руководителя" Водоканала. Об этом рассказала пресс-служба Каховской городской территориальной общины в Фейсбук.

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Городским головой от оккупантов стал депутат Херсонского областного совета Павел Филипчук. Россияне пригрозили работникам горисполкома, которые сегодня находились на работе.

"Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных РФ вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, не справляются со своими обязанностями," - сообщают в Каховской городской территориальной общине.

После заседания, которое насильно собрали рашисты, оккупантская власть объявила об "изменениях". "Руководителем" полиции стал Олег Буховец, а Водоканалом - Олег Гаврилюк. Сотрудникам горисполкома предложили работать совместно с оккупантами. Если откажутся, то пригрозили увольнением.

"Руководство Каховской городской территориальной общины отказалось от предложенного предложения," - рассказали сотрудники горсовета.

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