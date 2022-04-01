Политический режим в РФ теперь официально признается неонацистским и тоталитарным

Верховная Рада признала Россию государством-террористом. Соответствующую норму содержит законопроект №7214, принятый парламентом 1 апреля, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Читайте также: На сайте ВРУ появился законопроект об изменении гимна Украины

Как рассказал соавтор законопроекта, глава Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев, в украинском законодательстве появятся новые термины: "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".

"Буквы "Z", "V" признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", — сообщил нардеп.

Читайте также: Военные РФ прикрываются украинскими детьми – ГУР

Кроме того, сама Россия признается государством-террористом, о чем свидетельствуют акты государственного геноцида украинского народа – массовые убийства граждан Украины и другие преступления против гражданского населения, разрушение гражданских объектов, создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.

"Запрещается любая пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в частности использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", — рассказал Потураев.

Напомним, в ОРДЛО мужчин ловят на улицах и под угрозой расстрела гонят на фронт. Украинский омбудсмен рассказала о ситуации на оккупированных территориях.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.