В ОРДЛО мужчин ловят на улицах и под угрозой расстрела гонят на фронт

Украинский омбудсмен рассказала о ситуации на оккупированных территориях

В ОРДЛО боевики "ЛДНР" продолжают принудительную мобилизацию мужского населения для восполнения тяжелых потерь в боях против ВСУ. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей происходит насильственными методами: мужчин задерживают на улицах, в магазинах и насильно везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте", - заявила Денисова.

По ее словам, мобилизованных без подготовки и нормальной экипировки бросают на фронт, используют в качестве живого щита при наступлении российской армии. При этом никаких документов "командование" с ними не подписывает.

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Денисова отметила, что принудительная мобилизация населения оккупированных территорий запрещена Женевской конвенцией.

Напомним, пленные из ОРДЛО на брифинге рассказали, как их бросили на фронт без подготовки и снабжения. Боевики "ДНР" мобилизовали студентов и бросили их под Харьков.

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