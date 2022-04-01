На сайте ВРУ появился законопроект об изменении гимна Украины
На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект об изменении государственного гимна Украины. Проект закона 7162-1 зарегистрирован 28 марта 2022 года.
Полное название законопроекта - Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Про Государственный Гимн Украины". Инициаторами выступили депутаты Иван Юнаков и Георгий Мазурашу.
Данную версию политики предлагают вместо действующего гимна:
Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Припев
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
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