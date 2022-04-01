На сайте ВРУ появился законопроект об изменении гимна Украины

Проект закона появился на сайте Верховной Рады 28 марта.

На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект об изменении государственного гимна Украины. Проект закона 7162-1 зарегистрирован 28 марта 2022 года.

Полное название законопроекта - Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Про Государственный Гимн Украины". Инициаторами выступили депутаты Иван Юнаков и Георгий Мазурашу.

Скриншот законопроекта. / Верховна Рада

Данную версию политики предлагают вместо действующего гимна:

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Припев

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

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