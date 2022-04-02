Харьков охватили масштабные пожары из-за обстрелов

Пожарным потребовалось 7 часов, чтобы ликвидировать пожары

В Харькове вспыхнули масштабные пожары из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Самый большой пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв. м", - рассказали в пожарном ведомстве.

Отмечается, что пожарные боролись с огнем около шести часов прежде, чем его удалось, наконец, потушить.

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"Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар площадью 2000 кв.м.", - рассказали в ГСЧС.

Этот пожар тушили на протяжении 7 часов.

Напомним, жертвами войны в Украине стали 158 детей. В результате бомбардировок и обстрелов повреждены 869 учебных заведений, из них 83 разрушены полностью.

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