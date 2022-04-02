Под Харьковом противотанковой ракетой сбили два вертолета РФ

Украинские десантники сумели одной ракетой сбить два вертолета. При этом стреляли из противотанкового комплекса

Украинские десантники уничтожили два российских вертолета в Харьковской области. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Отмечается, что 1 апреля военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады с помощью украинского переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар" сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 российской армии.

"Это, по сути, первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожена воздушная цель! После поражения ракетой, неуправляемый воздушный противник, рухнув набок, при падении столкнулся со своим же вертолетом, который летел сзади. На видео пылают вертолеты противника после "успешного" приземления", - рассказали десантники.

Напомним, российские оккупанты захватили Изюм. Местные власти выразили уверенность, что битва за Изюм не завершилась, и ВСУ вскоре освободит город.

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