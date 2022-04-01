Российские оккупанты захватили Изюм

Местные власти выразили уверенность, что битва за Изюм не завершилась, и ВСУ вскоре освободит город.

Российские захватчики в пятницу, 1 апреля установили контроль над городом Изюм в Харьковской области. Начальник управления молодежи, спорта горсовета Максим Стрельник заявил, что это произошло из-за местных предателей и количественного преимущества оккупантов.

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"Количественное преимущество российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 1 апреля 2022 года временного контроля врага над Изюмом", - написал Стрельник на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города. Из-за этого были полностью заблокированы пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуации горожан. Вражеские войска, воспользовавшись этой ситуацией, начали захват Изюма.

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"Учитывая данную угрозу, ВСУ проводили военные мероприятия по деблокированию города, о которых нельзя было публично сообщать, учитывая военную тайну", - отметил Стрельник.

Он выразил уверенность, что ВСУ вскоре освободят Изюм.

"Битва за Изюм не завершилась, и наша Армия вскоре обязательно освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, ставших заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", - написал Стрельник.

Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что депутат от ОПЗЖ провел в Изюм оккупантов, показав войскам РФ незащищенную дорогу. В горсовете утверждают, что в другом случае армия противника никогда бы не попала в Изюм.

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