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Гуманитарные коридоры 2 апреля: Названы согласованные маршруты

Сегодня должны заработать 7 маршрутов для эвакуации населения
 |  Автор: Юрий Кобзар
Гуманитарные коридоры 2 апреля: Названы согласованные маршруты
Иллюстративное фото / facebook.com/MReintegration

В субботу, 2 апреля в Украине согласовано семь гуманитарных коридоров для эвакуации населения из опасных районов. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Как рассказала министр, сегодня согласованы следующие эвакуационные коридоры:

  • из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское – Запорожье;
  • из Бердянска в Запорожье автобусами и на частных автомобилях по маршруту Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское – Запорожье;

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  • из Рубежного в Бахмут по маршруту Рубежное - Северодонецк - Лисичанск – Бахмут;
  • из села Нижнее в Бахмут по маршруту Нижнее - Горное - Лисичанск – Бахмут;
  • из Северодонецка в Бахмут по маршруту Северодонецк - Лисичанск – Бахмут;
  • из Попасной в Бахмут;
  • из Лисичанска в Бахмут.

Напомним, Укрзализныця проведет пять эвакуационных рейсов из Краматорска. Эвакуационные поезда вывезут жителей Донецкой области в Ужгород, Львов, Хмельницкий и Одессу.

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