Гуманитарные коридоры 2 апреля: Названы согласованные маршруты

Сегодня должны заработать 7 маршрутов для эвакуации населения

В субботу, 2 апреля в Украине согласовано семь гуманитарных коридоров для эвакуации населения из опасных районов. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Как рассказала министр, сегодня согласованы следующие эвакуационные коридоры:

из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское – Запорожье;

из Бердянска в Запорожье автобусами и на частных автомобилях по маршруту Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское – Запорожье;

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из Рубежного в Бахмут по маршруту Рубежное - Северодонецк - Лисичанск – Бахмут;

из села Нижнее в Бахмут по маршруту Нижнее - Горное - Лисичанск – Бахмут;

из Северодонецка в Бахмут по маршруту Северодонецк - Лисичанск – Бахмут;

из Попасной в Бахмут;

из Лисичанска в Бахмут.

Напомним, Укрзализныця проведет пять эвакуационных рейсов из Краматорска. Эвакуационные поезда вывезут жителей Донецкой области в Ужгород, Львов, Хмельницкий и Одессу.

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