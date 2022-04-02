Гуманитарные коридоры 2 апреля: Названы согласованные маршруты
Сегодня должны заработать 7 маршрутов для эвакуации населения
В субботу, 2 апреля в Украине согласовано семь гуманитарных коридоров для эвакуации населения из опасных районов. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Как рассказала министр, сегодня согласованы следующие эвакуационные коридоры:
- из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское – Запорожье;
- из Бердянска в Запорожье автобусами и на частных автомобилях по маршруту Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское – Запорожье;
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- из Рубежного в Бахмут по маршруту Рубежное - Северодонецк - Лисичанск – Бахмут;
- из села Нижнее в Бахмут по маршруту Нижнее - Горное - Лисичанск – Бахмут;
- из Северодонецка в Бахмут по маршруту Северодонецк - Лисичанск – Бахмут;
- из Попасной в Бахмут;
- из Лисичанска в Бахмут.
Напомним, Укрзализныця проведет пять эвакуационных рейсов из Краматорска. Эвакуационные поезда вывезут жителей Донецкой области в Ужгород, Львов, Хмельницкий и Одессу.
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