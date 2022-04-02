РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока – Подоляк

Война не должна превратиться в затяжной конфликт на истощение

Россия выведет войска со всех территорий Украины, кроме юга и востока, после чего попытается диктовать условия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

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Он подчеркнул, что российско-украинская война не приобретет затяжной изнуряющий характер, как это было в случае с войной в Афганистане.

"РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", - написал он.

Напомним, Арестович заявил, что под Киевом ВСУ выйдут к границе Беларуси за два дня. Россияне пытались организовать оборону, но посыпались из-за проблем со снабжением.

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