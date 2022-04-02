Генштаб: РФ активизировала войска на Приднестровье

Противник ведет передислокацию войск в Приднестровье с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

Российские захватчики начали передислокацию войск в Приднестровье. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 2 апреля.

Читайте также: Над Чернобыльской АЭС подняли украинский флаг

"Активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской "республики" с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", – говорится в сводке.

Также враг активизировал работу с "добровольцами". 1 апреля Минобороны РФ объявило о проведении военных сборов с резервистами с 4 апреля по 23 мая 2022 года.

Читайте также: Российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное имущество украинцев

В Украине противник отводит войска на отдельных направлениях, вероятно с целью усиления группировки сил для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях. Что касается Луганщины, то враг понес существенные потери. В Алчевске в местную больницу из района ведения боевых действий возле Попасной поступило около 30 раненых оккупантов. А за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса оккупантов составили около 800 человек.

Группировкой войск ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за сутки были отбиты 9 вражеских атак. Украинские военные уничтожили 8 российских танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.