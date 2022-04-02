Под Киевом ВСУ выйдут к границе Беларуси за два дня – Арестович

Россияне пытались организовать оборону, но посыпались из-за проблем со снабжением

В ближайшие два дня ВСУ могут вернуть под свой северные районы Киевской области, выйдя на границу с Беларусью. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире всеукраинского телемарафона.

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По его словам, россияне намеревались оставить часть войск под Киевом, чтобы сковать украинские силы и не допустить их переброску на восток страны.

"Но и это не получилось, потому что отступление – это сложный период военных действий. Они просто не удержали ситуацию и посыпались с учетом проблем с тыловым обеспечением", - рассказал Арестович.

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Согласно имеющимся данным, к настоящему моменту оккупанты ушли с Чернобыльской АЭС, а к востоку от столицы отступили в Сумскую область.

"Я думаю, что наши войска еще сегодня-завтра пройдут туда и можно будет говорить, что будет освобождена территория Киевской области до белорусской границы", - добавил он.

Напомним, за последние дни ВСУ вернули под свой контроль множество населенных пунктов в Киевской области. В частности украинская армия начала заходить в Бучу и Гостомель.

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