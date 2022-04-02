Чернобаевка-14: ВСУ уничтожили российский батальон

ВСУ продолжают наносить удары по стратегически важному аэродрому под Херсоном

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по аэродрому в Чернобаевке под Херсоном, но масштаб уже не такой, как раньше. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона.

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По его словам, ВСУ уничтожили почти весь российский батальон за два удара, однако в предыдущие разы успехи были еще более значительными.

"За вчера была 13-я и 14-я (Чернобаевка, - ред.), но надо понимать, что это уже не тот масштаб. Уничтожили почти батальон за вчера двумя ударами – уничтожили самоходную артиллерию, палаточный городок, около 32 единиц бронетехники. Батальон двумя ударами уничтожить это очень много, но раньше было лучше, раньше уничтожали передовые командные пункты российской группировки, ну и так хорошо", - рассказал он.

Напомним, Арестович считает, что под Киевом ВСУ выйдут к границе Беларуси за два дня. Россияне пытались организовать оборону, но посыпались из-за проблем со снабжением.

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