Подоляк – Западу: Обрушьте экономику РФ или война будет до последнего украинца
Запад должен полностью отказаться от российских энергоресурсов, либо война будет идти "до последнего украинца". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.
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Он отметил, что ранее введенных против России санкций оказалось недостаточно, чтобы остановить полномасштабную агрессию.
"Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - написал Подоляк.
Напомним, ранее Подоляк выразил мнение, что РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока. Война не должна превратиться в затяжной конфликт на истощение.
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