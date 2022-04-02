Подоляк – Западу: Обрушьте экономику РФ или война будет до последнего украинца

У Зеленского призвали Запад определиться – вводить эмбарго или ждать истребления украинцев

Запад должен полностью отказаться от российских энергоресурсов, либо война будет идти "до последнего украинца". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

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Он отметил, что ранее введенных против России санкций оказалось недостаточно, чтобы остановить полномасштабную агрессию.

"Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк выразил мнение, что РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока. Война не должна превратиться в затяжной конфликт на истощение.

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