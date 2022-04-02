После битвы за Донбасс у РФ не останется резервов – Арестович

В Офисе президента предупредили, что украинцам предстоит пережить тяжелые бои за юго-восток

Восточный участок фронта остается "главной интригой" российско-украинской войны. После битвы за Донбасс у России больше не останется резервов. Об этом во время дневного брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, оккупанты продолжают попытки окружить украинскую группировку в зоне ООС, атакуя на юг из захваченного Изюма и на север из захваченной Волновахи. Арестович заверил, что руководство Украины и военное командование в курсе ситуации и делает всё необходимое, чтобы сорвать планы врага.

"Мы должны избавиться от иллюзий, предстоят тяжелые бои за восток, за юг, за Мариуполь. Я не думаю, что после этих боев у РФ останется хоть какой-то резерв. Я думаю, что мы отобьем и Мариуполь, и восток, и юг, но легко там не будет, - сказал Арестович.

Напомним, под Изюмом взорвали дамбу, началось затопление Святогорска. В зоне активных боев частично разрушена дамба водохранилища на реке Оскол, впадающей в Северский Донец.

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