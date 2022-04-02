Почта
 

Под Изюмом взорвали дамбу, началось затопление Святогорска

В зоне активных боев частично разрушена дамба водохранилища на реке Оскол, впадающей в Северский Донец
 |  Автор: Юрий Кобзар
Под Изюмом взорвали дамбу, началось затопление Святогорска
Святогорск начало затапливать / t.me/Novostidnua

В селе Оскол, что рядом с Изюмом Харьковской области в результате подрыва одного из затворов дамбы местного водохранилища началось затопление населенных пунктов вдоль рек Оскол и Северский Донец.

google.com/maps
google.com/maps

Читайте также: Британская разведка показала карту боев в Украине

Так, по информации Суспильне, в первую очередь пострадал сам Оскол, который разделен рекой. По словам председателя Оскольской общины Геннадия Загоруйко, правобережная часть села временно оккупирована российскими войсками. Из-за этого эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь сейчас невозможно.

Кроме того, за несколько дней вода добралась и до севера Донецкой области, где началось подтопление села Студенка и города Святогорск. В сети уже появились фото и видеосвидетельства затоплений.

Напомним, ранее аналогичная ситуация сложилась на севере Киевской области, где из-за повреждения дамбы на рее Ирпень началось подтопление населенных пунктов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK