Под Изюмом взорвали дамбу, началось затопление Святогорска

В зоне активных боев частично разрушена дамба водохранилища на реке Оскол, впадающей в Северский Донец

В селе Оскол, что рядом с Изюмом Харьковской области в результате подрыва одного из затворов дамбы местного водохранилища началось затопление населенных пунктов вдоль рек Оскол и Северский Донец.

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Так, по информации Суспильне, в первую очередь пострадал сам Оскол, который разделен рекой. По словам председателя Оскольской общины Геннадия Загоруйко, правобережная часть села временно оккупирована российскими войсками. Из-за этого эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь сейчас невозможно.

Кроме того, за несколько дней вода добралась и до севера Донецкой области, где началось подтопление села Студенка и города Святогорск. В сети уже появились фото и видеосвидетельства затоплений.

Напомним, ранее аналогичная ситуация сложилась на севере Киевской области, где из-за повреждения дамбы на рее Ирпень началось подтопление населенных пунктов.

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