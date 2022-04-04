Гуманитарные коридоры 4 апреля: Названы маршруты

В Украине в понедельник будут действовать гуманитарные коридоры, по которым мирное население может покинуть районы боевых действий.

В Украине в понедельник, 4 апреля, будут действовать гуманитарные коридоры, по которым мирное население может покинуть районы боевых действий в Луганской и Донецкой областях. Об этом рассказала министр реинтеграции Ирина Верещук.

В частности, сегодня жители Мариуполя смогут выехать в Запорожье (через Бердянск). Эвакуация будет проходить на автобусах и частным транспортом. В эвакуации мирных жителей задействовано 15 автобусов.

Кроме того, сегодня пройдет эвакуация и в Луганской области. Планируют вывезти жителей Северодонецка, Попасной, Рубежного, Лисичанска и Нижнего.

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Нужно отметить, что не всегда эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам проходит успешно. Иногда российские оккупанты начитают обстрелы и тогда вывоз мирных жителей прекращается.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. До этого для прикрытия отступления они создавали заслоны.

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