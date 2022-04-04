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Оккупанты активно выходят из Сумской области

На территории региона россияне совершили террор, говорит Дмитрий Живицкий.
Оккупанты активно выходят из Сумской области
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. До этого для прикрытия отступления они создавали заслоны, вводили войска Курской области. Подробности рассказал глава местной ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

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"Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход с территории нашей области", - сказал политик

По его словам, в последние недели фиксировалось большое скопление россиян "от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа".

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Глава ОВА добавил, что в Сумской области войска РФ "совершали террор", обстреливали мирных украинцев, вели неупорядоченный огонь по лесам и домам, используя не только пулеметы и автоматы, но и гранатометы, и даже танки.

Напомним, ранее сообщалось, что в России началась скрытая мобилизация.

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