Оккупанты активно выходят из Сумской области

На территории региона россияне совершили террор, говорит Дмитрий Живицкий.

Российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. До этого для прикрытия отступления они создавали заслоны, вводили войска Курской области. Подробности рассказал глава местной ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

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"Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход с территории нашей области", - сказал политик

По его словам, в последние недели фиксировалось большое скопление россиян "от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа".

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Глава ОВА добавил, что в Сумской области войска РФ "совершали террор", обстреливали мирных украинцев, вели неупорядоченный огонь по лесам и домам, используя не только пулеметы и автоматы, но и гранатометы, и даже танки.

Напомним, ранее сообщалось, что в России началась скрытая мобилизация.

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