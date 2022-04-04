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Обстрелы Очакова и Николаева: погибли 8 человек

В результате обстрелов также 34 человека пострадали.
 |  Автор: Виталий Кулак
Обстрелы Очакова и Николаева: погибли 8 человек
Иллюстративное фото / gp.gov.ua

Российские войска обстреляли Николаев и Очаков, в результате чего погибли 8 мирных жителей, а еще 34 человека – ранены. Следователи по данным фактам открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, уголовное производство открыто по ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

По данным досудебного следствия, российские войска обстреляли Николаев и Очаков 3 апреля. В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, объекты гражданской инфраструктуры, автомобили. В Очакове погибли 7 человек, а 20 человек ранены. В Николаеве погиб 1 человек, 14 – пострадали.

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Досудебное следствие продолжаются. Устанавливаются лица, виновные в обстрелах и гибели мирного населения.

Напомним, российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. Для прикрытия отступления они создают заслоны.

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