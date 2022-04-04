В Тростянце начали восстанавливать инфраструктуру - глава ОВА

С 26 марта город на Сумщине полностью освобожден от российских боевиков.

Губернатор совместно с главным архитектором Сумщины и киевскими специалистами ознакомились с разрушениями Тростянца. / facebook.com/Zhyvytskyy

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал в Фейсбуке, что в Тростянце начали восстанавливать инфраструктуру. Город освободили от оккупантов 26 марта, после "русского мира" в городе оказалась заминирована больница, отсутствовала связь и множество зданий разрушено.

Губернатор отметил, что в область приехала группа архитекторов и урбанистов, которые будут трудиться над восстановлением громады. Живицкий совместно с главным архитектором Сумщины Владимиром Быковым и киевскими специалистами, проектными институтами обсудили первые шаги работ. Они начнут с ознакомления с территорией, проектирования и восстановления центральной части Тростянца.

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Также началась работа по восстановлению инфраструктуры. В Тростянец частично вернулась электроэнергия. Круглосуточно работают электрики, газовики, коммунальные службы, чтобы у населения были тепло, свет, газ и вода.

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Глава ОВА делится, что пятиэтажный дом напротив железнодорожного вокзала полностью сгорел.

"Как рассказал один из жителей, российские оккупанты прицельно были по этому дому с пулеметов. Их цель была - сжечь людей в доме. Этот и другие дома должны быть восстановлены. Специалисты-архитекторы будут исследовать эти здания и делать выводы ,рекомендации по их восстановлению," - подчеркивает губернатор.

Также Дмитрий Живицкий показал ужасающие фото Тростянца, который "преобразился" после начала полномасштабной войны.

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Тростянец после прихода "русского мира". / facebook.com/Zhyvytskyy

Ранее мы писали, что оккупанты жалуются близким, что им нужны не медали от Путина, а жизнь. Единственное желание российских солдат - поскорее уехать из Украины.